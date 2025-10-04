Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Fransa'da silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti

Fransa'da silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti

00:374/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
BFMTV kanalı, olayla ilgili "organize çete tarafından kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldığını aktardı.
BFMTV kanalı, olayla ilgili "organize çete tarafından kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldığını aktardı.

Fransa'nın Nice kentinde Moulins Mahallesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı; olay yerine intikal eden güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, Vali Hottiaux saldırıyı kınayarak bölgeye takviye ekip gönderileceğini duyurdu.

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alpes-Maritimes Valiliğinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Nice kentindeki Moulins Mahallesi'nde silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı belirtilirken, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ederek çevrenin güvenliğini sağladığı kaydedildi.

Alpes-Maritimes Valisi Laurent Hottiaux'un olay yerine giderek "bu aşağılık eylemi" kınadığı aktarılan açıklamada, düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nın talimatıyla güvenliğin yeniden sağlanması için mahalleye takviye güçlerin gönderileceği ifade edildi.

Açıklamada, Hottiaux'un güvenlik güçlerine ve ilk yardım ekiplerine teşekkür ettiği kaydedildi.

BFMTV kanalı, olayla ilgili "organize çete tarafından kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldığını aktardı.


#Fransa
#Nice
#silahlı saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik gelecek mi yasa ne zaman çıkacak, 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar için kademeli geçiş modeli yaş prim şartı açıklandı