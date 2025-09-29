Yeni Şafak
ABD'de kiliseye saldırı: 5 kişi öldü

07:4029/09/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Yetkililer, saldırganın ayin sırasında aracıyla kiliseye çarptığını ve ardından kilisedekilere ateş etmeye başladığını söyleyerek, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Yetkililer, saldırganın ayin sırasında aracıyla kiliseye çarptığını ve ardından kilisedekilere ateş etmeye başladığını söyleyerek, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

ABD'nin Michigan eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Grand Blanc kentindeki bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, saldırganın ayin sırasında aracıyla kiliseye çarptığını ve ardından kilisedekilere ateş etmeye başladığını söyleyerek, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Saldırganın kiliseyi ateşe verdiğini aktaran yetkililer, yangının kısa sürede büyüdüğünü belirterek, yangının kontrol altına alınmasının ardından kiliseye girilebileceğini, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini aktardı.

TRUMP: ÖĞRENİLMESİ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR

ABD Başkanı Donald Trump, kiliseye yönelik saldırı hakkında açıklamada bulundu. Olayla ilgili bilgilendirildiğini kaydeden Trump, "FBI olay yerine hemen ulaştı, federal soruşturmayı yürütecek ve eyalet ve yerel yetkililere tam destek sağlayacak. Şüpheli öldürüldü fakat öğrenilmesi gereken çok şey var. Bu ABD'deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor. Ülkemizdeki bu şiddet salgını derhal sona ermeli" ifadelerini kullandı.

FBI Direktörü Kash Patel ise FBI'ın yerel yetkililere yardım edeceğini doğrulayarak, "İbadethanede meydana gelen şiddet, korkakça bir eylem. Bu korkunç trajedi sırasında kurbanlar ve aileleri için dua ediyoruz" dedi.



#ABD
#Michigan
#Grand Blanc
