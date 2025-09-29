ABD'de kiliseye saldırı: 5 kişi öldü

ABD Başkanı Donald Trump, kiliseye yönelik saldırı hakkında açıklamada bulundu. Olayla ilgili bilgilendirildiğini kaydeden Trump, "FBI olay yerine hemen ulaştı, federal soruşturmayı yürütecek ve eyalet ve yerel yetkililere tam destek sağlayacak. Şüpheli öldürüldü fakat öğrenilmesi gereken çok şey var. Bu ABD'deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor. Ülkemizdeki bu şiddet salgını derhal sona ermeli" ifadelerini kullandı.