Osmaniye’de son orta hasarlı yüksek katlı binanın yıkımı yapıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Osmaniye'de en fazla yıkım ve can kaybının yaşandığı Esenevler Mahallesi’ndeki Berker Apartmanı için mahkeme tarafından verilen süre içinde güçlendirme başvurusu yapılmadığı için yıkım kararı alındı.