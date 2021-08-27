ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması

YKS tercihleri 20 Ağustos'ta sona erdi. İstediği üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, ÖSYM YKS tercih sonuçlarını açıkladı mı? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar..

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, milyonlarca adayı ilgilendiren açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Aygün, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum"

Sevgili gençler,

biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor.

Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.

Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.#ykstercih2021 REKLAM August 27, 2021

ÖZGÜN ÖSYM AİS YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuç ekranı!