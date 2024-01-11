ÖSYM Başkanı Ersoy sınav süreçlerinde 'yapay zeka'nın yol haritasını açıkladı: Yapay zeka soru üretecek uzmanlar test edecek

"Yapay zeka soru üretecek; sonra bizim uzmanlarımız ve davet ettiğimiz hocalar, bu soruların özgünlüğünü, benzerliğini ve orijinalliğini, doğruluğunu test edecek. Sonuçta bu bir süreç. Bu makine öğrenmesi, doğal dil işlemeyle gelişecek bir süreç. Yoksa yapay zeka ile öğretilen her soruyu otomatik olarak almayacağız. İnsan faktörü burada her zaman olacak; yani uzman, öğretmen, öğretim üyesi, öğretim elemanı faktörü aktif bir şekilde devam edecek. Bizim için işlerin kolaylaştırılması, verimlilik, zamanın kullanımı ve insan kaynağı, soru yazarı kaynağı anlamında yapay zeka önemli bir etken olacak."