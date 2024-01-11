ÖSYM Başkanı Ersoy sınav süreçlerinde 'yapay zeka'nın yol haritasını açıkladı: Yapay zeka soru üretecek uzmanlar test edecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin dijital dönüşüm sürecinde "yapay zeka" uzmanlarının da yer aldığı "Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu"nda yürütülen çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı.
Bu kapsamda yürüttükleri çalışmaları anlatan Ersoy, ilgili daire başkanlarının ve Türkiye'deki ölçme ve değerlendirme alanındaki önemli uzmanların yer aldığı Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu'nun yapay zeka alanındaki çalışmalarına başladığını bildirdi. Ersoy, yapay zeka alanında, ÖSYM'nin bilgi güvenliği ekibinin de üç üniversiteyle toplantılar yaptığını ve benzer toplantıların devam edeceğini söyledi.
"ÖSYM olarak dil alanında yeni sınavlar yapmaya hazırlanıyoruz. Yapay zeka çalışmalarını özellikle dil sınavlarından başlatacağız. Öncelikle bu sınavların değerlendirilmesinde yapay zeka kullanımı söz konusu olacak. Bu alanda doğal dil işleme, makine öğrenmesi gibi ÖSYM'ye ait yapay zeka teknolojilerini dil sınavlarında kullanmayı hedefliyoruz. Ar-Ge birimimiz, dil sınavlarının ardından yapay zekayı tüm sınavlara adapte edecek."
"İnsan faktörü her zaman olacak"
Bayram Ali Ersoy, yapay zekayı, sınav değerlendirmenin yanı sıra sınav sorularının oluşturulması aşamasında da kullanacaklarına vurgu yaparak, şu açıklamayı yaptı:
Sınav süreçlerinin optimizasyonunda da kullanılacak
Ersoy, sınav süreçlerinin optimizasyonunda da yapay zekayı kullanacaklarını hatırlatarak, "Detaylı olarak söyleyemeyiz ama devletin tüm sistemlerinin konuştuğu bir sistemle sınav süreçlerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasında yapay zekayı kullanacağız. Adayların atanacağı okulların belirlenmesinde, öğretmenlerin görevlendirilmesinde, sınav görevlilerinin görevlendirilmesinde, iklime göre okulların seçilmesinde yapay zekayı kullanmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı. ÖSYM Başkanı Ersoy, yapay zeka çalışmalarında makine ile insan dengesini dikkatli bir şekilde koruyacaklarını sözlerine ekledi.