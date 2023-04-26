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ÖSYM YKS başvurularını tamamlayamayan adaylara imkan tanıdı

2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücreti ödeyemeyen adaylar başvurularını yarına kadar gerçekleştirebilecek.

11:50 . 26/04/2023 Çarşamba
AA
ÖSYM

ÖSYM

2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücreti ödeyemeyen adaylar başvurularını yarına kadar gerçekleştirebilecek.


ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde afet bölgesi ilan edilen, kılavuzda belirtilen il/ilçelerde ikamet eden ve 2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkanı verildi.


Bu adaylardan sınava girmek isteyenler, yarın saat 23.59'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinde, depremde afet bölgesinde ikamet ettiğini belirten seçeneği işaretleyerek başvurularını tamamlayabilecek.


2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücreti ödeyemeyen adaylar da başvurularını yarına kadar aynı internet adresinden sınav ücretini ödeyerek yapabilecek.


Bu durumdaki adayların belirtilen işlemleri yapmamaları halinde başvuruları sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecek.



#ÖSYM
#YKS
#Başvuru
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