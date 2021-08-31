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EĞİTİM

ÖSYM'den 'ikinci ek yerleştirme' açıklaması

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, "1. Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 1. Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1. Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
ÖSYMden ikinci ek yerleştirme açıklaması
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından ek yerleştirmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Aygün paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "1. Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 1. Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1. Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek" ifadelerini kullandı.

  • 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki “Ek Yerleştirme” yapılacak.

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