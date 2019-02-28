ÖSYM'nin ilk kez düzenleyeceği sınavın örnek soruları yayımlandı

2019 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na başvurular bugün başladı. EKYS başvuruları 11 Mart saat 23:59'a kadar devam edecek.

EKYS ücreti 180 TL olarak belirlendi.

EKYS ücreti ödeme yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

2019-MEB-EKYS örnek soruları yayımlandı

ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS)" örnek soruları yayımlandı.

EKYS örnek soruları için tıklayınız