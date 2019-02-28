Gündem ÖSYMnin ilk kez düzenleyeceği sınavın örnek soruları yayımlandı
EĞİTİM

ÖSYM'nin ilk kez düzenleyeceği sınavın örnek soruları yayımlandı

ÖSYM'nin ilk kez düzenleyeceği sınavın örnek soruları yayımlandı

ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS)" örnek soruları yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

2019 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na başvurular bugün başladı. EKYS başvuruları 11 Mart saat 23:59'a kadar devam edecek.

EKYS ücreti 180 TL olarak belirlendi.

EKYS ücreti ödeme yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

2019-MEB-EKYS örnek soruları yayımlandı

ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS)" örnek soruları yayımlandı.

EKYS örnek soruları için tıklayınız

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