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Otlukbeli Ovası 'Büyük Ova Koruma Alanı' olarak belirlendi

Otlukbeli Ovası 'Büyük Ova Koruma Alanı' olarak belirlendi

08:1319/11/2024, Salı
IHA
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Otlukbeli Ovası
Otlukbeli Ovası

Tarihte Otlukbeli Muharebesinin yapıldığı Erzincan'ın Otlukbeli ilçesindeki ova "Büyük Ova Koruma Alanı" olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararla, tarımsal üretim potansiyeli yüksek ve erozyon, kirlenme, amaç dışı ya da yanlış kullanım gibi tehditlerle karşı karşıya olan 28 ova "büyük ova koruma alanı" ilan edildi.

Karar kapsamında, 19 ilde bulunan ovalar, toprak kaybını ve arazi bozulmalarını önlemek amacıyla koruma altına alındı. Ovaların sınırları içinde yer alan onaylı planlı alanlar ve tarım dışı kullanım izni verilmiş bölgeler ise kapsam dışında tutuldu.

Büyük ova koruma alanı ilan edilen ovalar şunlar:

Aksaray: Babakonağı,

Ankara: Türkhöyük, Acıkuyu,

Ardahan: Çıldır,

Bolu: Sazakiçi,

Burdur: Yazı,

Çankırı: Çerkeş,

Edirne: Keşan, İpsala, Tunca, Küçükdoğanca,

Erzincan: Otlukbeli,

Erzurum: Ünlükaya,

Kayseri: Bünyan,

Kırıkkale: Hamzalı, Ocakbaşı,

Muğla: Kuzyaka,

Nevşehir: Ovaören, Tepeköy,

Siirt: Kurtalan,

Sinop: Gökırmak, Karasu,

Sivas: Tekmen, Kocakurt,

Tokat: Artova,

Uşak: Ulubey,

Van: Çolpan, Hasantimur.

Ayrıca, 27 ovanın sınırlarında değişiklik yapıldığı açıklandı.

#Erzincan
#Otlukbeli
#Babakonağı
#Ünlükaya
#Tekmen

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