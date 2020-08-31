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POLİTİKA

Otobüs hazırlandı: Muharrem İnce yola çıkıyor

Otobüs hazırlandı: Muharrem İnce yola çıkıyor

CHP'den 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilen ancak son dönemde partisiyle arasında soğuk rüzgarlar esen Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Hareketi yola çıkıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce'nin hazırlattığı otobüs.
Muharrem İnce'nin hazırlattığı otobüs.

4 Eylül'de Sivas'ta ilk adımı atacak olan İnce'nin, yurt gezilerini yapacağı otobüs de hazırlandı. Mavi renge boyanan otobüsün üzerinde kırmızı renkli Türkiye haritası ve beyaz renklerde “Memleket Hareketi” yazısı bulunuyor. Aynı zeminde, İnce'nin büyük boy bir fotoğrafı da yer alıyor.

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CHP kurultayının adından kendisine yeni bir yol haritası çizen Muharrem İnce, geçen 13 Ağustos günü Ankara'da bir basın toplantısı düzenlemiş ve “1000 Günde Memleket Hareketi” başlattığını açıklamıştı.

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Hareketin içinde, alanında uzman ve çözüm üreten kişiler de bulunduğunu belirten İnce, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü olan 4 Eylül'de bu kentte olacak ve hareketi konusunda açıklamalar yapacak. İnce, 2018'de CHP adayı olarak cumhurbaşkanlığı seçimine katılıp yüzde 30.6 oy almıştı.

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