Otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü: Kardeşi ağır yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen Siirt Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 56 DA 906 plakalı otobüs ile Dursun T. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Yola savrulan Dursun T. ile arkasındaki kardeşi Halis T. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dursun T., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı, cenazesi ise otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Otobüs şoförü ise gözaltına alındı.

Siirt Belediyesi’nden yapılan açıklamada, otobüs şoförü hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldığı belirtilerek, “19 Kasım 2025 tarihinde saat 06.20 civarında, Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı D-2 hattında görev yapan 56 DA 906 plakalı belediye otobüsü, yolcu almadan seferine başlamak üzere hareket ederken 15 Temmuz Demokrasi Meydanı trafik ışıkları bölgesinde çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı bir trafik kazasına karışmıştır. Kaza sonucunda bir motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan bir vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar ivedilikle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiş ancak motosiklet sürücüsü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, vefat etmiştir. Kaza ile ilgili olarak otobüs şoförü hakkında idari ve adli tahkikat başlatılmış olup, olay titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz” denildi.