Otobüste sigara tartışması cezayla bitti

09:3213/02/2026, Cuma
IHA
Tütünle mücadele son sürat devam ediyor
Bursa’dan Eskişehir’e gitmek üzere bilet alan bir vatandaşın, şoförün otobüs içerisinde sigara içtiğini gören vatandaş tepki gösterdi. Olanları kayda alan yolcunun şikayeti üzerine, denetim ekipleri düğmeye bastı.

Olay, İnegöl’de şehirler arası otobüs yolculuğu yapan bir firmanın seferi esnasında meydana geldi. İddiaya göre bir yolcu, perona yanaşan otobüsten ineceği sırada şoförün elinde yanan sigarayı görünce videoya çekmek istedi. Yanında çocuğu olduğunu belirterek otobüs şoförünün sigara içtiğini belirten yolcu beklemediği bir tepki ile karşılaştı ve şöför tarafından araçtan indirildi. Firma yetkililerinin ve yazıhane görevlisinin de şoföre destek vermesiyle, araçtan inen yolcuya personeller "Rahatsız oluyorsanız arka sıradan koltuk alsaydınız" şeklinde karşılık verdi.

Bakanlık devreye girdi

Mağdur vatandaşın topladığı kanıtlar ve yaptığı şikayet kısa sürede karşılık buldu. Sağlık Bakanlığı Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı ulaştırılan video kayıtlarını inceleyerek durumu tescilledi ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletti.

Aynı gün içerisinde harekete geçen İnegöl Tütün Denetim Ekipleri kural tanımaz otobüs şoförüne ve olaya göz yuman ilgili otobüs firmasına 4207 sayılı kanun kapsamında idari yaptırım karar tutanağı düzenleyerek para cezası uyguladı.

Yetkililer, vatandaşların bu konudaki duyarlılığının önemine dikkat çekti. Benzer ihlallerle karşılaşan vatandaşların video veya fotoğraf gibi kanıtlarla başvurması halinde, gerekli incelemelerin titizlikle yapılacağı ve yasal sürecin derhal başlatılacağı vurgulandı. Tütün denetim ekiplerinin, özellikle toplu taşıma araçları ve diğer kapalı alanlarda tütünle mücadele konusunda 7/24 sahada olduğu hatırlatılırken, halk sağlığını tehdit eden hiçbir kural ihlaline taviz verilmeyeceği ve denetimlerin artarak devam edeceği ifade edildi.



#Bursa
#Eskişehir
#sigara
#tartışma
