Bursa’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kaza, saat 18.15 sıralarında Vani Mehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet D. idaresindeki 16 ACP 87 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif K.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada yaralanmadığını beyan eden sürücü Samet D., ifadesi alınmak üzere Polis Merkezine götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.