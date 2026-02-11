Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Bursa’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

22:4511/02/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Vani Mehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet D. idaresindeki 16 ACP 87 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif K.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada yaralanmadığını beyan eden sürücü Samet D., ifadesi alınmak üzere Polis Merkezine götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



#Bursa
#Otomobil
#Yaya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan İmsakiye 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin iftar ve sahur vakitleri belli oldu! İşte il il Diyanet İmsakiye takvimi