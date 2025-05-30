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Otomobil 50 metrelik uçuruma yuvarlandı

Otomobil 50 metrelik uçuruma yuvarlandı

10:5730/05/2025, Cuma
IHA
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Van'da kaza.
Van'da kaza.

Van'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Van'da kontrolden çıkan bir otomobilin uçuruma yuvarlanmasıyla meydana gelen kazada, araç sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Gürpınar karayolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde meydana geldi.



Sürücüsü öğrenilemeyen 13 AAT 715 plakalı Skoda marka otomobil, kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans, jandarma ve Tekstilken İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.





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