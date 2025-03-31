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Otomobil elektrik direğine çarptı: 17 yaşındaki Arda öldü

Otomobil elektrik direğine çarptı: 17 yaşındaki Arda öldü

11:4231/03/2025, Pazartesi
DHA
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Yaralılar ve 17 yaşındaki Arda Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar ve 17 yaşındaki Arda Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 17 yaşındaki Arda Kameri hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Hakkari'de meydana gelen kaza, sabah saatlerinde ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Vezirli Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada Arda Kameri hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Serdar (21), Özcan Temelli (17) ve Devran Kameri (21), ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile soruşturma başlatıldı.



#hakkari
#yüksekova
#trafik kazası

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