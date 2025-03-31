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Şanlıurfa'da 'nişan atma' kavgası: Bir ölü 7 yaralı

Şanlıurfa'da 'nişan atma' kavgası: Bir ölü 7 yaralı

09:1531/03/2025, Pazartesi
DHA
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Yaşlı adamın hastaneye kaldırılması ve burada hayatını kaybetmesi sebebiyle Acil Servis'te yoğun kalabalık oluştu.
Yaşlı adamın hastaneye kaldırılması ve burada hayatını kaybetmesi sebebiyle Acil Servis'te yoğun kalabalık oluştu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, akraba iki aile arasında nişanın bozulması nedeniyle çıkan silahlı kavgada Abdulkadir Solmaz (50) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Suruç'ta, iki aile arasında nişanın bozulması sebebiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir Solmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olayın ardından jandarma ekipleri hem mahallede hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



#şanlıurfa
#suruç
#nişan

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