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Otomobil elektrik direğine çarptı: İki arkadaş hayatını kaybetti bir genç yaralandı

Otomobil elektrik direğine çarptı: İki arkadaş hayatını kaybetti bir genç yaralandı

16:477/05/2025, Çarşamba
DHA
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Ali Şahin (22) ve Umut Cırban (19)
Ali Şahin (22) ve Umut Cırban (19)

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ali Şahin (22) ile yanındaki Umut Cırban (19) öldü, Ali Özsan ise yaralandı.

Acıpayam istikametine giderken Ali Şahin'in kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Ali Şahin ile yanındaki Umut Cırban ve Ali Özsan'ı çıkardı. Sağlık ekibi Umut Cırban ile Ali Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Ali Özsan ise ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde jandarma ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Cırban ile Şahin'in cenazeleri otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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