Baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi. Otomobil ekipler tarafından çıkarıldı. Kaybolan Yazıcı'nın ise yapılan çalışmalarla cansız bedenine ulaşıldı.