Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

18:236/05/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Baraj gölüne uçan sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.
Direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Baraj gölüne uçan sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Samsun'da 19 yaşındaki Emirhan Yazıcı Ayvacık'tan Çarşamba ilçesine gittiği sırada direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu otomobil Hasan Uğurlu Baraj gölüne uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Yazıcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü Emirhan Yazıcı (19), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Ayvacık'tan Çarşamba ilçesine giden Emirhan Yazıcı yönetimindeki 55 AJL 519 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Hasan Uğurlu Baraj gölüne uçtu.


Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi. Otomobil ekipler tarafından çıkarıldı. Kaybolan Yazıcı'nın ise yapılan çalışmalarla cansız bedenine ulaşıldı.




#kaza
#samsun
#Baraj
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YÖKDİL başvuruları başladı: ÖSYM 2025 e-YÖKDİL İngilizce, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri başvuru tarihleri ve kılavuzu