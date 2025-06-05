Otomobil evin bahçesine savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi mevkisinde yaşandı. Sezgin B. (25) idaresindeki 74 ABR 939 plakalı otomobil, Zonguldak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce elektrik direğine çarparak bir evin bahçesine uçtu. Kazada araç sürücüsü Sezgin B., otomobilde yolcu olarak bulunan Mürüvvet Ö. (42), Yunus Emre B. (9) yaralandı. Aynı otomobilde bulunan Zehra Yılmaz (50) ise hayatını kaybetti.