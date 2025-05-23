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Otomobil, halk otobüsüne çarptı: Bir ölü, 8 yaralı

Otomobil, halk otobüsüne çarptı: Bir ölü, 8 yaralı

16:4723/05/2025, Cuma
DHA
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Kazada, 22 yaşındaki E.B. hayatını kaybetti.
Kazada, 22 yaşındaki E.B. hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilin otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada E.B. (22) yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi.


Kazayı gören kişilerim ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan E.B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



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