Otomobil tıra çarptı: Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

18:5822/12/2025, Pazartesi
DHA
Ercan Uzundirek'in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Çanakkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonucu otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ercan Uzundirek (31) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gelibolu Kavakköy ile Yülüce köy arasındaki otoyolda meydana geldi. Ercan Uzundirek'in direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Ercan Uzundirek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Çanakkale
#Gelibolu
#Kaza
