Gelibolu açıklarında batan teknede ölü sayısı 3’e çıktı

22:2511/10/2025, Cumartesi
IHA
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında alabora olan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında meydana geldi. Orhan Yavaş (43), Ayhan Yavaş (40), Salih Kocaman (53) ve Mustafa Yaldızlı (46) Güneyli köyünden balık tutmak için Saroz Körfezine tekneyle açıldı.

Tekne Bakla Burnu açıklarında alabora olması sonucu battı. Teknedeki Orhan Yavaş kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı.

Yavaş, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler bölgede yaptığı incelemeler sırasında kıyıya vuran Mustafa Yaldızlı ve Ayhan Yavaş’ın cansız bedenine ulaştı. Kayıp Salih Kocaman’ı arama çalışmaları sırasında bölgede 2 bot ile dalış timleri görev yaptı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına ait dalış timleri 10 metre derinlikte bulunan teknenin yanında Salih Kocaman’ın cansız bedenine ulaştı.


Olayla ilgili inceleme devam ediyor.


