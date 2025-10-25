Otomobil tırın altına girdi: Sürücünün kimliği otopside belirlendi

İlk incelemede araçta bulunan kimlik nedeniyle ölen kişinin Kadir Görkem Şahin (23) olduğu sanıldı. Ancak otopsi sırasında hayatını kaybeden sürücünün Sercan Saraç (24) olduğu belirlendi. Saraç’ın, Kadir Görkem Şahin’in akrabası olduğu öğrenildi.