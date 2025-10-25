Yeni Şafak
Otomobil tırın altına girdi: Sürücünün kimliği otopside belirlendi

13:1925/10/2025, Cumartesi
IHA
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Samsun’un Kavak ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücünün kimliği otopside tespit edildi.

Samsun-Ankara Karayolu'nda 55 BV 530 plakalı otomobil, sağa manevra yaparak emniyet şeridine yönelen Ahmet Uysal yönetimindeki 31 ASB 433 çekici ve 31 AGB 626 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.


Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesinin altına giren otomobilde sürücü araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


İlk incelemede araçta bulunan kimlik nedeniyle ölen kişinin Kadir Görkem Şahin (23) olduğu sanıldı. Ancak otopsi sırasında hayatını kaybeden sürücünün Sercan Saraç (24) olduğu belirlendi. Saraç’ın, Kadir Görkem Şahin’in akrabası olduğu öğrenildi.





#tır
#kaza
#samsun
