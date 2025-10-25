Yeni Şafak
Sakarya'da 71 yaşındaki kadına karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı: Hayatını kaybetti

07:5825/10/2025, Cumartesi
DHA
Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı N.D. (71) adlı kadın, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Sedat Kirtetepe Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidine 20 metre uzaklıkta yolun karşısına geçmeye çalışan N.D.'ye sürücüsü öğrenilemeyen 34 FIF 815 plakalı otomobil çarptı. Kazada N.D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından N.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan N.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.






