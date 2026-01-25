Yeni Şafak
Otomobilin çarptığı kadın 12 gün sonra hayatını kaybetti

Yaya geçidindeki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.
Yaya geçidindeki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 41 yaşındaki Songül Baş, yoğun bakımda verdiği 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazaya karışan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, 12 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 12 Ocak’ta Yeni Mahalle Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Baş’a (41), E.A. idaresindeki 34 PGE 784 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Baş, sürücü E.A. tarafından araca bindirilerek önce yakındaki bir polikliniğe, ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan ve durumu ağır olan Baş, yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek tedavi altına alındı. 12 gündür yaşam mücadelesi veren Songül Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sürücü, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Songül Baş’ın cenazesi, bugün Çayırova Kümeevler Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akse Mezarlığı’nda toprağa verildi.



#Kocaeli
#Çayırova
#Kaza
