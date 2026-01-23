Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Kocaeli’de atık plastik deposunda yangın

Kocaeli’de atık plastik deposunda yangın

22:2123/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde atık plastik deposunda yangın çıktı. Ekipler, depodaki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Pelitli Mahallesi 4464 Sokak’taki atık plastik deposunda çıktı. Depodan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

 Ayrıca, çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri destek olarak adrese yönlendirildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

Ekiplerin, depodaki söndürme çalışmaları devam ediyor.

#Kocaeli
#Atık plastik deposu
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED faiz kararı Ocak 2026 ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi gelir mi? FED faiz kararına dair beklentiler