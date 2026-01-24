Yeni Şafak
Otomobil bariyere saplandı: Sürücü yara almadan kurtuldu

00:0324/01/2026, Saturday
G: 24/01/2026, Saturday
IHA
Kocaeli’de seyir halindeki otomobil bariyere saplanarak kullanılamaz hale geldi, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yoldan D130 Karayolu’na bağlanmaya çalışan 34 BG 6900 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

 İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Araç hurdaya dönerken, sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

