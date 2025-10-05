Yeni Şafak
Otomobille motosikletin çarpıştığı feci kazada can kaybı

22:265/10/2025, Pazar
IHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle seyir halinde olan Musa Urgancı (66), E.G. idaresindeki 07 BAR 287 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Musa Urgancı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. E.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



