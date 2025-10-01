İnsan sağlığını hiçe saydılar: Manisa’da 49 kilo bozuk peynir imha edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerinde, bir işletmede satışa sunulan 49 kilogram bozuk beyaz peyniri tespit ederek imha etti. İşletmeye, hijyen kurallarına aykırılık ve bozuk ürün satışı nedeniyle 2 ayrı tespit tutanağı düzenlendi.
Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde insan sağlığını tehdit edecek nitelikte ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi.
Bunun üzerine tutanak altına alınan 49 kilogram peynir, imha edilmek üzere zabıta ekiplerince teslim alındı.
Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından ürünler, belirlenen alanda imha edilerek halk sağlığı açısından risk oluşturmasının önüne geçildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için 17 ilçede yürütülen denetimlerin kesintisiz devam edeceğini açıkladı.