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Otomobiller kavşakta çarpıştı: Dört yaralı

Otomobiller kavşakta çarpıştı: Dört yaralı

19:207/06/2025, Cumartesi
IHA
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Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da Hisarcık-Simav karayolunun ilçe girişindeki kavşakta iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. yönetimindeki 34 CNS 433 otomobil Hisarcık-Simav karayolunun ilçe girişindeki kavşakta Simav istikametinden gelen Ahmet D. yönetimindeki 45 V 8343 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Mustafa A. ile araçta yolcu olarak bulunan Gülseren A. ve Nusra A. ile diğer araçtaki Zehra D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servisi ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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