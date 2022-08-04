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EĞİTİM

Oxford mezunu denklik mağdurları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tersine beyin göçü' çağrılarına rağmen Türkiye'ye dönemiyor

Yurt dışı yüksek öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitimi alan Türk vatandaşları, mezun olup Türkiye'ye döndükleri zaman denklik sorunuyla karşı karşıya kalıyor. YÖK'ün uyguladığı sistem sebebiyle, Türkiye içinde diplomalarının tanınmadığını belirten mağdurlar, mesleklerini yurt dışında icra etmek zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'tersine beyin göçü' çağrısına rağmen denklik alamayan Oxford mezunu Türk vatandaşları, Yüksek Öğretim Kurulu'nun denklik yönetmeliğinde değişim istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oxford mezunu denklik mağdurları Cumhurbaşkanı Erdoğanın tersine beyin göçü çağrılarına rağmen Türkiyeye dönemiyor
Foto/arşiv

Yurt dışı yüksek öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitimi alan Türk vatandaşları, diplomalarını almalarının ardından Türkiye'ye döndüklerinde denklik kriziyle karşı karşıya kalıyor.

Yaklaşık 100 bin mağdur, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası üniversite tanıma sözleşmesine rağmen mesleklerini ülke içinde icra edemiyor. Mağduriyetlerini defalarca kez Yüksek Öğretim Kurulu'na ileten ancak bir sonuca ulaşamayan denklik mağdurları, mesleklerini yurt dışında yapmak zorunda kalıyor. Yurt dışında kalma imkanı bulunmayan vatandaşlar ise Türkiye'ye dönerek başka alanlarda çalışıyor.

BİLİM İNSANLARI TÜRKİYE'YE DÖNEMİYOR

Türkiye'ye dönmek isteyen ancak YÖK'ün denklik için sunduğu şartlar karşısında kolları bağlanan bilim insanları, çalışmalarını yurt dışında sürdürmek zorunda kalıyor.

YÖK'ün sistemi sebebiyle Türkiye'ye dönemeyen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız yaşadığı mağduriyeti geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabından paylaşarak Türkiye'ye dönemediğini ifade etmişti. "Her Türkiye'ye dönmek istediğimde YÖK'ün diploma denklik sayfasını açıyorum, istenen belgelere bakıyorum, sonra kapatıp yoluma devam" paylaşımında bulunan mağdurlardan Dr. Umut Yıldız, NASA'daki görevini sürdürüyor.

ERDOĞAN'DAN TERSİNE GÖÇ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl yaptığı konuşmada tersine beyin göçüne destek verdiğini belirterek yurt dışında yaşayan bilim insanlarına çağrıda bulunmuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tersine beyin göçünü destekliyoruz. Yerli veya yabancı bilim insanlarını araştırmalarına Türkiye’de devam etmeye, ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum"

"MAĞDURLAR İÇİN GEREKLİ TALİMATI VERDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer konuşmasında ise denklik mağdurlarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, "Geleceğimizin teminatı olan genç nesillere destek olmayı, onların her açıdan en iyi şekilde yetişmesini sağlamak için gerekeni yapmayı sürdüreceğiz. Kayıt ücreti denklik ve diplomalar konusunda yaşanan sorunların en kısa sürede çözüleceğini ümit ediyorum. Gerekli talimatı verdim." demişti.

Erdoğan'ın yaşanılan sıkıntılara dikkat çekmesine ve üç kere talimat vermesine rağmen sorunun çözülmediğine dikkat çeken denklik mağdurları Yüksek Öğretim Kurulu'nun denklik yönetmeliğinde değişim istiyor.

Denklik mağdurları çözüm istiyor: Yurt dışında eğitim gören 100 bine yakın üniversite mezunu mesleğini icra edemiyor
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Denklik mağdurları çözüm istiyor: Yurt dışında eğitim gören 100 bine yakın üniversite mezunu mesleğini icra edemiyor
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