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Gündem Oyun oynarken iki duvar arasına sıkıştı İtfaiye kurtardı
İSTANBUL

Oyun oynarken iki duvar arasına sıkıştı: İtfaiye kurtardı

Arnavutköy'de iki binanın bahçe duvarları arasına sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuklarının dışarıda oynarken binaların arasındaki perde beton ve bahçe duvarlarının arasına sıkışma risklerinin olduğunu söyleyen anne Nuray Öztaş, durumdan bina müteahhidini sorumlu tuttu.

Haber Merkezi DHA
Oyun oynarken iki duvar arasına sıkıştı: İtfaiye kurtardı
12 yaşındaki Caner Öztaş binaların arasında kalan boş alandan geçmeye çalışırken araya sıkıştı.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Caner Öztaş binaların arasında kalan boş alandan geçmeye çalışırken ayağı kaydı. Minik çocuk iki binanın bahçe duvarları arasına düştü. Düştüğü yerden çıkamayan 12 yaşındaki çocuk acı içinde kıvranmaya başladı. Minik çocuğun çığlıklarını duyan sokaktaki arkadaşları durumu ailesine bildirdi.

DHA

Çevredeki vatandaşların da yardıma koştuğu Caner Öztaş, sıkıştığı yerden çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri acı içinde kıvranan çocuğu sıkıştığı duvar içinden çıkarmak için çalışmalara başladı. Bir duvarın bir bölümünü yıkan ekipler çocuğu sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.

DHA

Çocuklarının dışarıda oynarken binaların arasındaki perde beton ve bahçe duvarlarının arasına sıkışma risklerinin olduğunu söyleyen anne Nuray Öztaş, durumdan bina müteahhidini sorumlu tuttu.

DHA

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