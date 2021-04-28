Oyun oynarken iki duvar arasına sıkıştı: İtfaiye kurtardı

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Esnafı kapı kapı gezip ‘zimem defteri’ geleneğini sürdürüyor

Elazığ’da yıllardır hayır işleriyle uğraşan 54 yaşındaki İbrahim Kayaoğlu, alan ile veren elin birbirini görmediği, hiç tanımadığı birinin borcunu ödeme anlamına gelen ancak günümüzde unutulmaya yüz tutan "zimem" geleneğini, ‘elçi’ olarak sürdürerek örnek oluyor.