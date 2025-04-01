Özal’ın notları Devlet Arşivi’nde

8’inci Cumhur-başkanı Turgut Özal'ın kişisel evrakları Devlet Arşivi'ne kaldırıldı. Malatya'daki Turgut Özal Anı Evi'nde bulunan evrak ve objeler, 20 kasa içinde Devlet Arşivi’ne gönderildi. Özal'a ait kişisel notlar, kütüphanesindeki kitaplar, ANAP Genel Başkanı ve Başbakan olduğu yıllardan kalan konuşma metinleri, fotoğraflar, gazete kupürleri, Cumhurbaşkanı olduğu döneme ait obje, belge ve evraklar Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın koruması altına alındı. Öte yandan Başkanlık, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan 213 parça belge ile Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden 4 koli evrakı da teslim aldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun mülk defteri olarak bilinen Defterhâne-i Amire ruznâmçeleri de bu yıl Devlet Arşivleri Başkanlığı’nca tasnif edildi. 2 bin 297 defterden oluşan 950 metre uzunluğundaki evrakın yeri değiştirilip uygun raflara dizildi.