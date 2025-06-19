Özbekistan'ın Türkiye'ye yeni büyükelçisi İlhom Haydarov atandı

İlhom Haydarov, yeni görevine geniş diplomatik ve yönetsel deneyimle geliyor.

Bu atamadan önce Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Daha önce Özbekistan'ın Ukrayna Büyükelçisi olarak görev yapan Haydarov, Brüksel'deki Özbekistan Ticaret Müşavirliği'nin de başkanlığını yapmıştır. Rusya Dış Ticaret Akademisi ve Memphis'teki (ABD) Uluslararası Pamuk Okulu mezunu olan Haydarov, bu eğitimleri sayesinde küresel tekstil endüstrisi ve uluslararası ticaret konularında derin bilgi birikimine sahiptir.

Diplomatik kariyerinden önce 15 yılı aşkın süre "Öztekstilprom" Birliği'nin başkanlığını yürüten Haydarov, Özbekistan'ın tekstil sektöründeki gelişiminde kilit rol oynamıştır. Onun liderliği dönemi, ülkede "tekstil patlaması" yaşanan dönem olarak kabul edilmektedir. Devlet desteği ve Haydarov'un stratejik vizyonu sayesinde tekstil ihracatı 350 milyon dolardan 3.5 milyar dolara (10 kat) yükselmiş, 3.2 milyar doların üzerinde yabancı yatırım çekilmiş ve Özbek işletmeleri küresel tedarik zincirine entegre olmuştur. Uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin genişletilmesi ve "pamuk boykotu"nun sona erdirilmesindeki katkıları özellikle takdir edilmektedir.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmede, kapsamlı stratejik ortaklığa dayanan Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin derinleştirilmesi ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde çok taraflı işbirliği perspektifleri ele alındı. Özellikle 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. oturumuna Özbekistan heyetinin katılımına özel önem verildi.

Görüşmede ayrıca, ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, iş çevreleri arasındaki bağların güçlendirilmesi ve kültürel, insani ve turizm alışverişinin genişletilmesi konuları da görüşüldü.







