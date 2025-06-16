Özbekistan, İran'daki 30'dan fazla vatandaşını tahliye etti

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'daki Özbek vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığı, Özbekistan'ın İran ve İsrail'deki büyükelçiliklerinin gece-gündüz durmadan çalıştığı belirtildi.





İran'da bulunan 30'dan fazla Özbek vatandaşının Türkmenistan ve Azerbaycan üzerinden tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu ülkeler ve İran'ın bu sürece destek sağladığı aktarıldı.





Açıklamada ayrıca, halihazırda İsrail ve İran'da bulunan Özbek vatandaşlarından güvenli yerlerde kalmaları, resmi bilgileri sürekli takip etmeleri ve Özbek büyükelçilikleriyle irtibatta olmaları istendi.





Daha önce Özbek makamları, İran ve İsrail'deki Özbek vatandaşlarını güvenlik tedbirlerine titizlikle uymaya çağırmıştı.





Özbekistan Hava Yolları da İsrail'e düzenlediği uçak seferlerini geçici olarak iptal ederken, bölgenin diğer ülkelerine yapılan uçak seferleri güzergahlarında değişikliklere gitmişti.







