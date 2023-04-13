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Gündem

Özdağ bu sefer de Çengelköy’ü karıştırdı

Çengelköy’de bulunan bir çay bahçesine, kalabalık grupla ziyarette bulunan Ümit Özdağ, bir ailenin yanına oturup propaganda yaptığı sırada müşterilerin tepkisiyle karşılaştı.

Saliha Engin
04:00 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ümit Özdağ bu sefer de Çengelköy’ü karıştırdı.

Ümit Özdağ bu sefer de Çengelköy’ü karıştırdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın propaganda yapmak için seçtiği kapalı mekanlara kalabalık ekiple gitmesi vatandaşları zor durumda bırakmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam İstanbul Çengelköy’de bulunan bir çay bahçesine, yine kalabalık grupla ziyarette bulunan Ümit Özdağ, bir ailenin yanına oturup propaganda yaptığı sırada müşterilerin tepkisiyle karşılaştı. Özdağ’ın ekibi durumdan rahatsız olduğunu söyleyen vatandaşlara karşılık verince gergin anlar yaşandı.

RAHATSIZ ETMEYE HAKKINIZ YOK

Olayın gerçekleştiği akşamı Yeni Şafak’a anlatan çay bahçesi sahibi İsmet Morgül, “İnsanları rahatsız etmeden sessiz bir şekilde konuşmalarına izin verdiğimiz halde Özdağ ve ekibi balkon kısmına geçti. 'Sizin bir koordinatörünüz yok mu? Söyleyin de ekibi arkaya alsınlar, onlar da geçip boş masalara otursunlar' dediğimde bana tepki gösterdiler. Onlara 'oturup çay içmenizde sıkıntı yok ama insanların başında bekleyip müşterileri rahatsız etmeye hakkınız yok' dedim. 'Buraya birçok parti başkanı geldi ama sizin gibi bir

tavır sergileyen olmadı' dedim. Müşteriler de 'Biz çay içemeyecek miyiz? Başımızda niye duruyorsunuz?! diye tepki gösterdiler.” dedi.


#Çengelköy
#Ümit Özdağ
#Zafer Partisi
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