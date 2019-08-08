Gündem Özel eğitimde yeni iş birliği
EĞİTİM

Özel eğitimde yeni iş birliği

M. İhsan Arslan Vakfı tarafından inşa edilen Halise Arslan Özel Eğitim Okulu, MEB’e tahsis edildi. İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu tahsisin başka hayırseverlere de örnek olacağını belirterek, “Bu tür kurumlar engelli çocuklarımızın sadece birtakım fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesi değil, onların ruhsal, bedensel ihtiyaçlarının ve manevi olarak kendilerini daha iyi hissetmelerinin de ortamı olacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Ziya Selçuk incelemelerde bulundu.
Bakan Ziya Selçuk incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı İncek bölgesinde MEB ile M. İhsan Arslan Vakfı arasında, özel eğitim okulu açılmasına yönelik işbirliği protokolü imza törenine katıldı. Konuşmasında bu tür hizmetleri çok önemsediğini vurgulayan Selçuk, "İnsanların zamanını ve parasını hayra vesile kılmasını, özellikle engelli çocuklarımızın, yaşlılarımızın hizmetine yönelik birtakım çalışmalara vakfetmesini son derece değerli buluyorum. Çünkü herkesin parası olabilir ama herkes bu parayı hayra harcayamaz. Herkesin zamanı olabilir ama herkes zamanını bu tür işlere yöneltemeyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

ÖRNEK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

  • İmzalanan protokolle engelli çocukların eğitimine yönelik uluslararası manada güzel bir çabanın hayata geçtiğine dikkati çeken Selçuk, bunun Bakanlığa başka açılardan da örnek olabilecek bir çalışma olduğunu aktardı. Engelli çocukların eğitiminin sadece devlet kurumları değil, özel sektörün gayretleriyle birleştirilerek hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür kurumlar engelli çocuklarımızın sadece birtakım fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesi değil, onların ruhsal, bedensel ihtiyaçlarının ve manevi olarak kendilerini daha iyi hissetmelerinin de ortamı, atmosferi olacak. Bu kurumun açılışı ve iş birliğinin hayata geçmesiyle beraber örnek olacağını ve başka insanların da bu konularda destek olmak için burayı ziyaret edip, örnek alacağını düşünüyorum. Biz bundan sonraki süreçte de kurumumuzla olan irtibatımızı sürdürmek, bu irtibatı geliştirerek buranın devamlılığı konusunda katkı sağlamak istiyoruz."

TÜGVA 39 ilde öğrencileri bekliyor
GÜNDEM
TÜGVA 39 ilde öğrencileri bekliyor
Çekiç gibi olmasın

Çekiç gibi olmasın

​ABD, 1991'de 'Saddam'dan koruma' bahanesiyle Kuzey Irak'a konuşlanmıştı.
Antalyada orman yangını

Antalya'da orman yangını

​Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösteriyor.
Osmanlıeseri istemiyorum!

Osmanlı
eseri istemiyorum!

​Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bir skandala daha imza attı.
Sınıra 6 bin<br>DEAŞ'lı planı

Sınıra 6 bin
DEAŞ'lı planı

​Terör örgütü PKK'dan DEAŞ'a gelin birlikte savaşalım teklifi.
FETÖ'nün<br>gizemli kasası

FETÖ'nün
gizemli kasası

​FETÖ'cü Enes Gülerer'in ifadesi savcılığı şaşkına çevirdi.
Keşmir<br>patlamak üzere

Keşmir
patlamak üzere

​​Hindistan'ın Keşmir'i 'Hintlileştirme' adımına Çin'den de uyarı geldi.

Hakkari'de<br>terör operasyonu

Hakkari'de
terör operasyonu

​Hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

ABD ile 'Fırat'ın<br>doğusu' adımı

ABD ile 'Fırat'ın
doğusu' adımı

Erdoğan açıkladı, Türkiye ve ABD 'barış koridoru'nda uzlaştı.
Galatasaray<br>kupayla başladı

Galatasaray
kupayla başladı

​Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, Süper Kupa'yı aldı.
Kaleciyi delirtti

Kaleciyi delirtti

​Emre Belözoğlu, Kadıköy'e golle döndü.
İsrail'in seçim <br> vaadi: Gazze

İsrail'in seçim
vaadi: Gazze

İsrailli siyasetçiler terör üretmekle yarışıyor: Gazze'yi yok edeceğim
Pentagon<br>DEAŞ'i hortlattı

Pentagon
DEAŞ'i hortlattı

Kısa süre önce tamamen yenilgiye uğradıkları iddia edilmişti.
Atambayev gözaltına alındı

Atambayev gözaltına alındı

Kırgızistan'ın eski cumhurbaşkanına operasyon düzenlendi.
Mutabakat sağlandı

Mutabakat sağlandı

Türk ve ABD'li heyetin 'güvenli bölge' kararı açıklandı.
Beklenen<br>indirim gerçekleşti

Beklenen
indirim gerçekleşti

​Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.