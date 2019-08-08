Özel eğitimde yeni iş birliği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı İncek bölgesinde MEB ile M. İhsan Arslan Vakfı arasında, özel eğitim okulu açılmasına yönelik işbirliği protokolü imza törenine katıldı. Konuşmasında bu tür hizmetleri çok önemsediğini vurgulayan Selçuk, "İnsanların zamanını ve parasını hayra vesile kılmasını, özellikle engelli çocuklarımızın, yaşlılarımızın hizmetine yönelik birtakım çalışmalara vakfetmesini son derece değerli buluyorum. Çünkü herkesin parası olabilir ama herkes bu parayı hayra harcayamaz. Herkesin zamanı olabilir ama herkes zamanını bu tür işlere yöneltemeyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

ÖRNEK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

İmzalanan protokolle engelli çocukların eğitimine yönelik uluslararası manada güzel bir çabanın hayata geçtiğine dikkati çeken Selçuk, bunun Bakanlığa başka açılardan da örnek olabilecek bir çalışma olduğunu aktardı. Engelli çocukların eğitiminin sadece devlet kurumları değil, özel sektörün gayretleriyle birleştirilerek hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür kurumlar engelli çocuklarımızın sadece birtakım fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesi değil, onların ruhsal, bedensel ihtiyaçlarının ve manevi olarak kendilerini daha iyi hissetmelerinin de ortamı, atmosferi olacak. Bu kurumun açılışı ve iş birliğinin hayata geçmesiyle beraber örnek olacağını ve başka insanların da bu konularda destek olmak için burayı ziyaret edip, örnek alacağını düşünüyorum. Biz bundan sonraki süreçte de kurumumuzla olan irtibatımızı sürdürmek, bu irtibatı geliştirerek buranın devamlılığı konusunda katkı sağlamak istiyoruz."