Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Özel okulda dolaylı ayrımcılık

Özel okulda dolaylı ayrımcılık

04:0020/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Kontenjan bulunduğu halde artikülasyon bozukluğu olan 5 yaşındaki çocuğu kaydetmeyen özel okul, açılan davayı kaybetti. Mahkeme, çocuğun eğitim hakkının ihlâl edildiğine hükmederek okul hakkında “dolaylı ayrımcılık” kararı verdi.

İstanbul’da bir özel okulun, artikülasyon bozukluğu olan bir çocuğu kayda almaması yargıya taşındı. Davada mahkeme, çocuğun eğitim hakkının ihlal edildiğine hükmederek okulun “dolaylı ayrımcılık” yaptığına karar verdi. Çocuğun annesi ve davanın avukatlarından İklima Necva Diker, 2023 yılında kızını evlerine en yakın okula kaydettirmek istediklerini, online başvurunun ardından okulun kontenjan bulunduğunu söyleyerek randevu verdiğini anlattı. Diker, kızının hafif artikülasyon problemi olduğunu ve konuşma desteği aldığını söylemelerinin ardından pedagoga yönlendirildiklerini ifade etti.

TEK CELSEDE İHLÂL KARARI

“On dakika bile sürmeyen görüşmeyle kızımızı kabul edemeyeceklerini söylediler" diyen Diker, noter ihtarlarına okulun cevabının kontenjan yokluğu yönünde olduğunu kaydetti. Bunun üzerine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurduklarını anlatan Diker, TİHEK’in okulda 6 kişilik boş kontenjan bulunduğunu belgelediğini söyledi. Bu delillerle 2023’te okula dava açtıklarını belirten Diker, “Tek celsede 'Bu çocuğa dolaylı ayrımcılık yapılmıştır, bu sebeple idare kusurludur’ şeklinde kararımızı aldık” diye konuştu.



#Özel Okul
#eğitim
#toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, ne zaman Meclis'e gelecek?