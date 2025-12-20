Özel okulda dolaylı ayrımcılık

İstanbul’da bir özel okulun, artikülasyon bozukluğu olan bir çocuğu kayda almaması yargıya taşındı. Davada mahkeme, çocuğun eğitim hakkının ihlal edildiğine hükmederek okulun “dolaylı ayrımcılık” yaptığına karar verdi. Çocuğun annesi ve davanın avukatlarından İklima Necva Diker, 2023 yılında kızını evlerine en yakın okula kaydettirmek istediklerini, online başvurunun ardından okulun kontenjan bulunduğunu söyleyerek randevu verdiğini anlattı. Diker, kızının hafif artikülasyon problemi olduğunu ve konuşma desteği aldığını söylemelerinin ardından pedagoga yönlendirildiklerini ifade etti.