Özel okulda dolaylı ayrımcılık

Kontenjan bulunduğu halde artikülasyon bozukluğu olan 5 yaşındaki çocuğu kaydetmeyen özel okul, açılan davayı kaybetti. Mahkeme, çocuğun eğitim hakkının ihlâl edildiğine hükmederek okul hakkında “dolaylı ayrımcılık” kararı verdi.
İstanbul’da bir özel okulun, artikülasyon bozukluğu olan bir çocuğu kayda almaması yargıya taşındı. Davada mahkeme, çocuğun eğitim hakkının ihlal edildiğine hükmederek okulun “dolaylı ayrımcılık” yaptığına karar verdi. Çocuğun annesi ve davanın avukatlarından İklima Necva Diker, 2023 yılında kızını evlerine en yakın okula kaydettirmek istediklerini, online başvurunun ardından okulun kontenjan bulunduğunu söyleyerek randevu verdiğini anlattı. Diker, kızının hafif artikülasyon problemi olduğunu ve konuşma desteği aldığını söylemelerinin ardından pedagoga yönlendirildiklerini ifade etti.
TEK CELSEDE İHLÂL KARARI
“On dakika bile sürmeyen görüşmeyle kızımızı kabul edemeyeceklerini söylediler" diyen Diker, noter ihtarlarına okulun cevabının kontenjan yokluğu yönünde olduğunu kaydetti. Bunun üzerine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurduklarını anlatan Diker, TİHEK’in okulda 6 kişilik boş kontenjan bulunduğunu belgelediğini söyledi. Bu delillerle 2023’te okula dava açtıklarını belirten Diker, “Tek celsede 'Bu çocuğa dolaylı ayrımcılık yapılmıştır, bu sebeple idare kusurludur’ şeklinde kararımızı aldık” diye konuştu.