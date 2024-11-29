Özel’e abd eleştirisi: Biftek yemeye mi geldin?

Özcan, “Özgür Bey New York’a geldiğinde, Central Park’ta gezmek ya da ultra lüks Wolfgang Puck Steakhouse’de özel soslu biftek yemek yerine CHP’lilerle bir araya gelmiş olsaydı bu yazdıklarım kendisine anlatılırdı” dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin öncesi ve sonrasında FETÖ bağlantılı isimlerle sık sık görüşen Özcan, CHP ABD Temsilciliği’ne bugüne kadar hiçbir terör örgütü tarafından sızma yapılmadığı iddiasını tekrarladı.