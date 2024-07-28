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Özel’in adayları veto yedi

Uğur Duyan
04:00 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 06:01 - 28/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Özgür Özel
Özgür Özel

CHP'de Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki (TBB) üs düzey atamalar için hazırlanan referans listesi tartışılıyor. Genel Başkan Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında çekişme ise referanslar üzerinden devam ediyor. Listedek, 29 isimden 3'üne 'Genel Başkan' sıfatıyla referans olan Özel’e, İmamoğlu’ndan veto geldi. İddiaya göre Avukat Mehmet Arıkan, Özel'in parti içindeki sağ kolu olarak görülen Veli Ağbaba tarafından önerildiği için İmamoğlu’ndan veto yedi. İzmir Büyükşehir Belediye uzmanlarından İsmail Koç ise Özel'e yakınlığı nedeniyle veto edildi. Hem Özgür Özel'in hem de listede 'EIM' koduyla saklanan gizli kişinin referans olduğu Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras'ın adı halen Genel Sekter Yardımcılığı için geçiyor.


#politika
#CHP
#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
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