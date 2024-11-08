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Özer’in notlarından örgüt güzellemesi çıktı

Özer’in notlarından örgüt güzellemesi çıktı

Haber Merkezi
04:008/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
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Ahmet Özer
Ahmet Özer

Terör örgütü PKK ilişkisi sebebiyle tutuklanan Esenyurt’un CHP'li belediye başkanı Ahmet Özer’in makam odası ve ikametinde yapılan incelemelerde yeni bilgilere ulaşıldı. İncelemeye alınan 145 sayfalık notun, örgüt ve siyasi ilişkiler içerdiği öğrenildi. Özer'in makam odasında ele geçirilen ve yazımına devam edilen bir kitap olduğu değerlendirilen notlarda, “1978’de kurulan PKK ise Öcalan’ın dışarı çıkmasıyla toparlandı, 1984 yılında silahlı bir isyan başlatarak Kürtlere uygulanan dil, kültür ve idare siyasetine itiraz ettiğini beyan etti. 1999’da Öcalan’ın yakalanmasıyla birlikte bir paradigma (değerler dizisi) değişikliğine giden PKK, artık demokratik bir cumhuriyette olarak yaşamak için hukukun ihyası talebinde bulunmaktadır” ifadeleri yer aldı.


#Ahmet Özer
#PKK
#terör örgütü üyesi

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