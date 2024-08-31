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Özgür Özel küfürbaz Dilruba'yı onur konuğu yapmıştı: AK Parti Sözcüsü Çelik 'tam bir şuursuzluk' diyerek tepki gösterdi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren vatandaşlara küfreden Dilruba Kayserilioğlu isimli provokatörün CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından protokolde ağırlanmasına sert tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur" dedi.

Seren Som
11:08 - 31/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:30 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren vatandaşlara küfreden ve tutuklu bulunduğu cezaevinden önceki gece salıverilen Dilruba Kayserilioğlu isimli provokatör, CHP'nin İzmir'de düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, küfürbaz Dilruba'yı, "Kendisine geçmiş olsun diyorum. İyi ki varsın, seni seviyoruz" diyerek alkışlattı.


'Vatandaşlarımıza hakaret edilmesi fikir özgürlüğü değildir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelelerinin en kararlı şekilde süreceğini belirtti.

"Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, bunları kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleri olarak nitelendirdi.


Çelik'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelemiz en kararlı şekilde sürecektir.


Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir. Bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir.


Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz.

'Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluk'

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur."





#Ömer Çelik
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#AK Parti
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