Özgür Özel'in 'Yeni Parti'si kuruldu iddiası: CHP'de bölünme senaryosu fiilen tamamlandı ismi belli oldu

Ankara kulislerine sızan son bilgiler kopuş iddialarını somut bir zemine taşıdı. Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin mutlak butlan tartışmalarının ardından izleyeceği strateji merak konusuydu. Gazeteci Gürbüz Evren’in Özel cephesinden bir milletvekiline dayandırarak paylaştığı detaylar, kulislerde bir süredir konuşulan 'yeni parti' hamlesinin artık söylem boyutundan çıkarak fiiliyata döküldüğünü gösteriyor.

Yeni parti sinyali

Siyaset kulislerine yansıyan bu iddiaların temeli, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel’in mutlak butlan tartışmaları akabinde yaptığı açıklamalara dayanıyor. Özel, o dönemde partisinin geleceği ve izleyecekleri yol haritasına dair konuşarak mevcut yapıda yaşanacak olası tıkanıklıklara karşı yeni bir siyasi hareketin kapılarını açık bırakmıştı.

Gazeteci-Yazar Gürbüz Evren, CNN TÜRK canlı yayınında Özel'e yakın bir milletvekilini kaynak göstererek yeni partinin kurulduğunu açıkladı:

"Yeni parti olacak mı, kurdunuz mu?" (diye sordum) "Çoktan kuruldu" yanıtını aldım.’’ dedi.

Örgütlenme çalışmaları başladı

Evren, yeni partinin örgütlenme çalışmalarının bile başladığını söyledi. Birçok ilde kimin il başkanı olacağının belirlendiğini ifade etti.

Gürbüz Evren, ‘’Yeni partinin 50'ye yakın il başkanı belli olmuş durumda. Özgür Bey'e olağanüstü kurultay için imza veren il başkanları bunların arasında mı?" (diye sordum). "Bundan daha doğal bir şey olamaz, çünkü onlar bizimle hareket ediyor" dediler.’’ şeklinde anlattı.

İsmi belli oldu

Evren, Özel ve ekibinin parti ismi olarak "Yeni Parti" adını düşündüklerini de belirtti;

‘’Herkes bunu çok sevmiş. Kimi 'Yürüyüş Partisi' diyor, 'Yürüyelim Arkadaşlar Partisi' diyor, kimi başka bir şey diyor ama 'Yeni Parti' ismini çok sevmişler.’’



