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POLİTİKA

Öztürk Yılmaz: Kılıçdaroğlu'nu koltuğa FETÖ'cüler getirdi

CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran partinin Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın sokakta bir vatandaşla CHP tartışması ilginç bir diyaloğa sahne oldu. Yılmaz sokakta kendisine 'kırgınız' deyip sırtını dönen vatandaşa CHP gerçeklerini anlattı. Yılmaz "Sen bana sakın CHP'yi anlatma, benim 7 sülalem CHP'den geldi ama bu CHP değil, bu yeni CHP. Bu adam kukla getirdiler bunu FETÖ'cüler oraya oturttu, oradan gitmiyor, çünkü FETÖ'cüler ne dese onu yapıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Öztürk Yılmaz: Kılıçdaroğlunu koltuğa FETÖcüler getirdi
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bir vatandaşla girdiği diyalogda CHP yönetimini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta topa tuttu.

"BÖLÜCÜLÜĞÜN DANİSKASINI KILIÇDAROĞLU YAPIYOR"

Vatandaşın, "Bizim başımıza ne geldiyse bu ayrımcılıktan geldi." sözü üzerine Yılmaz, "Türkiye'de ayrımcılığın daniskasını Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor, bölücülüğün daniskasını o yapıyor, partide bir adam bırakmadı. Cumhuriyet rejimi yıkıldığında gitti İzmir'e saklandı başka bir yere saklandı, sokağa çıkmadı. Sen onu eleştirmedikçe o gitmez. Siz yüz defa da seçime girseniz kaybedeceksiniz." dedi.

Öztürk Yılmaz sokakta CHP'li vatandaşa CHP gerçeklerini anlattı
OYNAT 02:23
Öztürk Yılmaz sokakta CHP'li vatandaşa CHP gerçeklerini anlattı
CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz'ın sokakta CHP'li vatandaşla CHP tartışması ilginç bir diyaloğa sahne oldu. Yılmaz sokakta kendisine 'kırgınız' deyip sırtını dönen vatandaşa CHP gerçeklerini anlattı. 'CHP'nin başındaki kuklacı zatı FETÖ'cüler getirdi' diyen Yımaz'ın vatandaşla yaşadığı ilginç konuşmalar sosyal medyada gündem oldu.


"BUNU FETÖ'CÜLER ORAYA OTURTTU"

Vatandaşın, "CHP'li belediyeler tam iş başı yapmışken, çok güzel gözde hareketler yapmışken.." dediğinde Öztürk, "Ne hareketleri var? Yapmayın gözünüzü seveyim. Siz böyle giderseniz yüz yıl daha muhalefette kalacaksınız.

Sen bana sakın CHP'yi anlatma, benim 7 sülalem CHP'den geldi ama bu CHP değil, bu yeni CHP. Bu adam kukla getirdiler bunu FETÖ'cüler oraya oturttu, oradan gitmiyor, çünkü FETÖ'cüler ne dese onu yapıyor.

FETÖ'cüler bunu oraya oturttu ve cumhuriyetçi, milliyetçi, Atatürkçü, vatanperver ne kadar adam varsa kafasını kopardı." şeklinde cevap verdi.

CHP'li vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Öztürk Yılmaz'ın üzerine yürüdü
OYNAT 01:31
CHP'li vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Öztürk Yılmaz'ın üzerine yürüdü
CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kartal'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ziyarette Yılmaz, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun on seçim kaybedip görevi bırakmamasını eleştirdi. CHP'li vatandaşlarşa tartıştı.

Bir CHP'linin 'Kafana çuval geçirdiler, Kılıçdaroğlu seni milletvekili yaptı.' sözlerine sinirlenen Yılmaz, vatandaşa dönerek 'Hadi lan' dedi.

Öztürk Yılmaz'ın bu sözü sonrası orada bulunan CHP'lilerden büyük tepki topladı.

CHP'liler daha sonra Yılmaz'ın üzerine yürüdü.

Öztürk Yılmaz: CHP yenile yenile milleti ruh hastası etti
OYNAT 00:57
Öztürk Yılmaz: CHP yenile yenile milleti ruh hastası etti
CHP eski milletvekili Öztürk Yılmaz, CNNTürk'te katıldığı programda Kılıçdaroğlu yönetimini sert bir dille eleştirdi. Yılmaz CHP'nin Kılıçdaroğlu döneminde 9 seçim kaybettiğine dikkat çekerek, 'Yenile yenile milleti ruh hastası ettiler. Bunlar değişmeden sonuç değişmez' dedi.


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