Öztürk Yılmaz: Kılıçdaroğlu'nu koltuğa FETÖ'cüler getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bir vatandaşla girdiği diyalogda CHP yönetimini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta topa tuttu.

"BÖLÜCÜLÜĞÜN DANİSKASINI KILIÇDAROĞLU YAPIYOR"

Vatandaşın, "Bizim başımıza ne geldiyse bu ayrımcılıktan geldi." sözü üzerine Yılmaz, "Türkiye'de ayrımcılığın daniskasını Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor, bölücülüğün daniskasını o yapıyor, partide bir adam bırakmadı. Cumhuriyet rejimi yıkıldığında gitti İzmir'e saklandı başka bir yere saklandı, sokağa çıkmadı. Sen onu eleştirmedikçe o gitmez. Siz yüz defa da seçime girseniz kaybedeceksiniz." dedi.

OYNAT 02:23 Öztürk Yılmaz sokakta CHP'li vatandaşa CHP gerçeklerini anlattı CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz'ın sokakta CHP'li vatandaşla CHP tartışması ilginç bir diyaloğa sahne oldu. Yılmaz sokakta kendisine 'kırgınız' deyip sırtını dönen vatandaşa CHP gerçeklerini anlattı. 'CHP'nin başındaki kuklacı zatı FETÖ'cüler getirdi' diyen Yımaz'ın vatandaşla yaşadığı ilginç konuşmalar sosyal medyada gündem oldu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"BUNU FETÖ'CÜLER ORAYA OTURTTU"

Vatandaşın, "CHP'li belediyeler tam iş başı yapmışken, çok güzel gözde hareketler yapmışken.." dediğinde Öztürk, "Ne hareketleri var? Yapmayın gözünüzü seveyim. Siz böyle giderseniz yüz yıl daha muhalefette kalacaksınız.

REKLAM

Sen bana sakın CHP'yi anlatma, benim 7 sülalem CHP'den geldi ama bu CHP değil, bu yeni CHP. Bu adam kukla getirdiler bunu FETÖ'cüler oraya oturttu, oradan gitmiyor, çünkü FETÖ'cüler ne dese onu yapıyor.

FETÖ'cüler bunu oraya oturttu ve cumhuriyetçi, milliyetçi, Atatürkçü, vatanperver ne kadar adam varsa kafasını kopardı." şeklinde cevap verdi.