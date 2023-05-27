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Palu Kalesi’nden Murat Nehri’ni seyir keyfi

Osmanlı Devleti gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Palu'ya birçok ilden turist geliyor.

04:00 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Palu Kalesi.

Palu Kalesi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat bölümünde bulunan, yaklaşık 7 bin yıllık tarihe sahip olan Elazığ'ın Palu ilçesi, sezonun ilk ziyaretçilerini ağırladı. Tarih boyunca Sümerler, Hurriler, Hititler, Asurlular, Urartular, Persler, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Artuklular, Selçuklular, Moğollar, Dulkadir Beyliği ve Osmanlı Devleti gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Palu'ya birçok ilden turist geliyor. Ziyaretçiler özellikle Palu Kalesi'ne çıkarak Murat Nehri ile birleşen ilçenin doğal güzelliğini hem gözlemliyor hem de fotoğraflıyor. Palu’ya ilk defa geldiğini dile getiren Mahsum Celayir, "Palu’ya giriş yaptık. Bugün ve yarın arkadaşlarımızla birlikte bol bol gezip ondan sonra gözlemleyeceğiz. Biz Bingöl’den 12 kişilik dağcı ekibi olarak buraya geldik. 2 bin 600 rakımlı Akdağ’a çıkacağız. İleride de kamp yapacağız. Oraya gitmeden önce kaleyi görmek istedik. Şu an kalede bir gezi yapıyoruz" dedi.



#Palu
#Palu Kalesi
#Doğu Anadolu
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