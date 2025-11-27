Papa'nın ziyareti ilklerle dolu

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, bugün Türkiye’ye geliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Papa 14. Leo’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. Duran, yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtti.

Ziyaret, hem Hristiyan birliği için kritik dönüm noktalarından biri olan İznik Konsili’nin 1700. yılına denk gelmesi hem de programdaki “ilkler” nedeniyle önem arz ediyor. Papa 14. Leo’nun Türkiye programı bugün 12.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki karşılamayla başlayacak. Papa, 13.30’da Anıtkabir’i ziyaret edecek, ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de bir araya gelecek. Papa’nın devlet yetkilileri, diplomatik misyon temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarına hitabında Orta Doğu barışı, göç ve insani krizlere değinmesi bekleniyor.

İZNİK’TE 1700. YIL MESAJI

Papa, yarın ise İstanbul’daki Saint Esprit Kilisesi’nde din adamlarıyla toplantı yapacak. Ardından Bomonti Fransız Fakirhanesi Huzurevini ziyaret edecek. Papa, 15.30’da İznik Su Altı Bazilikası yakınında dua ayinine katılacak. Papa’nın burada yapacağı konuşma, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı nedeniyle ziyaretin en sembolik bölümlerinden biri olarak görülüyor.

SULTANAHMET’TE DUA

Papa 14. Leo, 29 Kasım Cumartesi sabahı Sultanahmet Camii’ni ziyaret edecek. İstanbul Müftüsü ile birlikte mihrabın önünde dua ederek inançlar arası hoşgörü mesajı verecek. Papa’nın gün içindeki temaslarında Süryani Ortodoks Kilisesi, Mor Efrem Cemaati ve Katolik temsilcilerle özel görüşmeler yer alacak. Ardından Aziz George Patrikhane Kilisesi’nde Patrik I. Bartholomeos ile bir araya gelecek. Papa, akşam saatlerinde ise Volkswagen Arena’da Türkiye’deki Katolik topluluğuna hitap edecek. Papa, 30 Kasım Pazar sabahı çeşitli kiliseleri ziyaret ederek Bartholomeos ile öğle yemeğinin ardından Beyrut’a hareket edecek.







