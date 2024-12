Para dolu poşeti sahibini bulup teslim ettiler

‘Alın teriyle çalıştığımız için her şeyin farkındayız'

Parayı bulan işçilerden Barış Aydın, “Ortada bir alın teri var. Biz de alın teriyle çalıştığımız için her şeyin farkındayız. Kimsenin alın terini yemek istemiyoruz ve bu da bizim için bir şereftir. Sabahın 5'inden akşamın geç saatlerine kadar bu insanlar parayı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her zaman için saygı duyarım” dedi.