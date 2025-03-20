Para kulesi aktörleri sorguda

İmamoğlu ile birlikte "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen 99 şüpheli arasında dikkat çeken isimler var. Çoğu da CHP İstanbul il binası alınırken çekilen skandal para kulesi görüntüsünün aktörlerinden. Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdar Taşkın, İBB’den yüklü miktarda ihale aldığı iddia edilen sanatçı Ercan Saatçi, İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan gözaltında. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın prensi olarak anılan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da sorguda. CNBC-e’nin bünyesinde yer aldığı İlbak Holding yöneticileri Mustafa İlbak, Murat İlbak, Yusuf İlbak ve Ali İlbak, gözaltına alınan isimlerden. Holdinge bağlı Ströer Kentvizyon şirketi, İstanbul ve Ankara'daki billboard, otobüs durağı ve açık hava reklam işlerini yapıyordu. CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım da gözaltında.