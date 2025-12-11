Yeni Şafak
Park halindeki otomobil bir anda alev aldı: Kısa sürede yandı

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bartın'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanması sırasında zaman zaman patlamaların da yaşandığı belirtildi.

Bartın Otobüs Terminali karşısında saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Terminal kavşağındaki alanda park halinde bulunan 34 FGJ 666 plakalı otomobilden dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı otomobil, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı, cep telefonu ile görüntülendi.




