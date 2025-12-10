Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TEM Otoyolu'nda tanker devrildi: Trafik yoğunluğu oluştu

TEM Otoyolu'nda tanker devrildi: Trafik yoğunluğu oluştu

12:5010/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Esenyurt TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki hammadde yüklü tanker şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. Yaralanan şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenkent mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki köpük ve silikon üretiminde kullanılan hammadde yüklü 34 LA 5286 plakalı tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyol kenarındaki su kanalına devrildi. 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralanan şoför, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, devrilen tankerin kaldırılması için bölgeye vinç sevk edildi.

Çalışmalar sırasında güvenlik gerekçesiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tankerin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafiğin normale dönmesi bekleniyor.

Çalışmalar ve trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

#esenyurt
#İstanbul
#TEM
#tanker
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut genç kategorisinden başvuranlara 1+1 daire mi veriyor? İşte 500 bin TOKİ 1+1 55 metrekare daire fiyatları